Время Свободы: "Забытая проба". У Камилы Валиевой обнаружен допинг
Корабли ВМС России перекроют из-за маневров и стрельб участки Черного моря, используемые для торгового судоходства***Консультации министров иностранных дел России и Великобритании не сблизили позиции сторон***Никита Уваров рассказал о насилии во время следствия по его делу об «обучении терроизму»***Берлинский кинофестиваль открылся показом фильма Франсуа Озона***В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено запрещенное вещество .
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