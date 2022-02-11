Время Свободы: "Забытая проба". У Камилы Валиевой обнаружен допинг

Корабли ВМС России перекроют из-за маневров и стрельб участки Черного моря, используемые для торгового судоходства***Консультации министров иностранных дел России и Великобритании не сблизили позиции сторон***Никита Уваров рассказал о насилии во время следствия по его делу об «обучении терроизму»***Берлинский кинофестиваль открылся показом фильма Франсуа Озона***В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено запрещенное вещество .