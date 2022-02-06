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Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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live Поверх барьеров с Иваном Толстым. Русский - об Италии, испанец - о России

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Русский - об Италии, испанец - о России
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Русский - об Италии, испанец - о России

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Русский - об Италии. Испанец - о России. Как-то не приходило в голову поинтересоваться, когда итальянцы перевели у себя муратовские "Образы Италии"? Оказалось - только что, через 110 лет после первого русского издания. Мой собеседник Михаил Талалай рассказывает, как наша культовая книга смотрится итальянскими глазами. Во второй половине программы - испанский роман о России. Назван "Березка". Доля иронии, само собой, есть, но в целом все страстно и круто. С автором, Хуаном Антонио Мирандой, беседует Виктор Черецкий.

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