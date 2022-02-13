Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Терроризм, Россия. 2. COVID-19 как политическая проблема
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Из архива 2004: терроризм в России, правомерность "исламского террора" в стране. 2. Эпидемия COVID-19 c политической и философской точки зрения. Интервью с писателем Сергеем Кузнецовым.
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