Лицом к событию. Ни мира, ни войны...

Путин добивается реализации идей Мюнхена? Зачем РФ «финляндизация» Украины? Обсуждает журналист-международник Галина Сидорова, военный эксперт Юрий Федоров, политолог Владимир Фесенко (Киев). Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/ni-mira-ni-voyny/31702651.html
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