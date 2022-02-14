Время Свободы: Война с Украиной и кошелек россиян

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team указывает на беспрецедентную концентрацию российских войск в местах возможного вторжения в Украину***Украинские власти принимают срочные меры, чтобы обеспечить бесперебойное авиасообщение с Украиной***Свидетель обвинения на процессе по делу о гибели рейса MH17 заявляет, что ему угрожают убийством***За угрозу войны россияне расплачиваются ростом цен, проседающим рублем, падением реальных доходов***Генпрокуратура Украины признала Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении с экс-президентом Грузии в грузинской тюрьме***Камила Валиева допущена к соревнованиям фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, но точка в деле о положительной допинг-пробе спортсменки не поставлена