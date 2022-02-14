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Лицом к событию. Путин перешел в отступление?

Лицом к событию. Путин перешел в отступление?
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Лицом к событию. Путин перешел в отступление?

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Госдума предлагает дорогим россиянам признание ДНР/ЛНР за их собственные деньги. Согласятся ли те пожертвовать на это счастье свои 13-е зарплаты? А также: как украинская армия готовится отражать возможную атаку российской? И чем будет мотивирована российская, если ее заставят входит в Украину? "За Путиным?" И что означает заявление Минобороны РФ, что они грузят в эшелоны и отправляют назад часть войск, не дожидаясь формального конца учений? Это Путин действительно показывает, что готов отступить? Или усыпляет бдительность "партнеров" по переговорам, которые он все еще намерен с ними вести? О текущей военно-политической повестке генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко и аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников.

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