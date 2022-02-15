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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Тревожное ожидание

Дороги к свободе. Тревожное ожидание
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Дороги к свободе. Тревожное ожидание

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0:00 0:27:30 0:00

Военная активность России вызывает озабоченность не только в Киеве, но и странах Балтии, запросивших консультаций в рамках ОБСЕ. Какими будут последствия нынешнего кризиса? Собеседники Виталия Портникова - Георгий Тука, общественный деятель, и Марк Фейгин, юрист.

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