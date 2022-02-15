Дороги к свободе. Тревожное ожидание

Военная активность России вызывает озабоченность не только в Киеве, но и странах Балтии, запросивших консультаций в рамках ОБСЕ. Какими будут последствия нынешнего кризиса? Собеседники Виталия Портникова - Георгий Тука, общественный деятель, и Марк Фейгин, юрист.