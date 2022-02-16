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Лицом к событию. Все идет по "плану Путина"?

Лицом к событию. Все идет по "плану Путина"?
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Лицом к событию. Все идет по "плану Путина"?

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Полуразрядка украинского кризиса. Суд над Алексеем Навальным. Обсуждают Матвей Ганапольский, Леонид Гозман, Андрей Коробков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/vse-idet-po-planu-putina/31706158.html

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