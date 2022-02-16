Время Свободы: От кого зависят отпускные планы Марии Захаровой?

Сергей Лавров считает, что, «надавив на Запад», Москва добилась от США и НАТО уступок по важнейшим вопросам безопасности***Джо Байден, обращаясь к россиянам, завил, что Америка не считает их врагами и выступает против войны России с Украиной***Вместо масштабной агрессии Россия может пойти на серьезные провокации в Донбассе, полагают украинские наблюдатели***Сайты госучреждений Украины подверглись мощным кибератакам, в Киеве считают, что за ними стоят российские хакеры***Итоги первого дня суда по новому уголовному делу против Алексея Навального***Находясь у власти в Афганистане уже полгода, талибы так и не смогли стабилизировать ситуацию в стране