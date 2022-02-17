Профессор Соловей вот уже сколько лет "хоронит" Владимира Путина. Профессор Соловей утверждает что Путин принимает решения под воздействием оккультных обрядов. Профессор Соловей заявляет что Путина окружают "свои" шаманы (как противовес видимо супостату Габышеву). Почему этот человек только на восьмом году своих зловещих прогнозов стал объектом атаки властей? Об этом в эфире программы "Лицом к событию" аналитик Семен Новопрудский и политик Максим Шевченко.
Другие материалы
-
17 февраля 2022
Лицом к событию. Путин мстит Соловью за шаманов?
-
16 февраля 2022
Лицом к событию. Все идет по "плану Путина"?
-
15 февраля 2022
Лицом к событию. Путин перешел в отступление?
-
14 февраля 2022
Лицом к событию. Ни мира, ни войны...
-
11 февраля 2022
Лицом к событию. Духовный отец Путина
-
10 февраля 2022
Лицом к событию. «В умении мутить Володе не откажешь»