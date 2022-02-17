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Лицом к событию
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Лицом к событию. Путин мстит Соловью за шаманов?

Лицом к событию. Путин мстит Соловью за шаманов?
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Лицом к событию. Путин мстит Соловью за шаманов?

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Профессор Соловей вот уже сколько лет "хоронит" Владимира Путина. Профессор Соловей утверждает что Путин принимает решения под воздействием оккультных обрядов. Профессор Соловей заявляет что Путина окружают "свои" шаманы (как противовес видимо супостату Габышеву). Почему этот человек только на восьмом году своих зловещих прогнозов стал объектом атаки властей? Об этом в эфире программы "Лицом к событию" аналитик Семен Новопрудский и политик Максим Шевченко.

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