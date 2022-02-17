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Время Свободы. Валиева без медалей. Фигурное катание закончилось, вопросы остались

Время Свободы. Валиева без медалей. Фигурное катание закончилось, вопросы остались
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Время Свободы. Валиева без медалей. Фигурное катание закончилось, вопросы остались

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Российские войска в Беларуси: уйдут или останутся? *** Белорусский философ Владимир Мацкевич прекратил голодовку *** Российская фигуристка выиграла золотую медаль Олимпиады в одиночном разряде. И это – не Камила Валиева *** Отец оппозиционера Ивана Жданова приговорен к трем годам колонии *** Итоги Берлинского кинофестиваля *** Год миссии марсохода "Персеверанс"

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