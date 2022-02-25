Почему Кремль решился на агрессию? Что видно в "тумане войны"? Какими будут последствия санкций? Можно ли остановить войну? В эфире историк, зам председателя партии ПАРНАС Андрей Зубов, политик Владимир Кара-Мурза, историк Юрий Фельштинский (США) военный обозреватель Валерий Ширяев. Ведет передачу Михаил Соколов.
Другие материалы
-
25 февраля 2022
Лицом к событию. Зачем Путин напал на Украину?
-
24 февраля 2022
Лицом к событию. Безумец, творящий безумие
-
-
22 февраля 2022
Лицом к событию. "От него отвалилась оболочка и вылез монстр"
-
21 февраля 2022
Лицом к событию. Военные игры Путина
-
18 февраля 2022
Лицом к событию. Никакого вторжения мы не планируем!