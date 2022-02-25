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Время Свободы: "Нам сообщили, что Киев бомбили". Как в сорок первом году

Время Свободы: "Нам сообщили, что Киев бомбили". Как в сорок первом году
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Время Свободы: "Нам сообщили, что Киев бомбили". Как в сорок первом году

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Российские войска несут потери, продвигаясь вглубь территории Украины, обстрелам подвергаются не только военные, но и гражданские объекты***Комитет Солдатских матерей сообщает об участившихся случаях принуждения солдат-срочников к подписанию контрактов перед отправкой в зону боевых действий в Украине***Пойдет ли Европа на запрет импорта российских углеводородов, чтобы заставить Россию отказаться от агрессивной политики?***На антивоенных акциях в российских городах задержаны около двух тысяч человек

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