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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Уголь, газ, Россия и Украина

Дороги к свободе. Уголь, газ, Россия и Украина
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Дороги к свободе. Уголь, газ, Россия и Украина

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Украина на пороге энергетического кризиса. Россия усиливает давление. Как будет развиваться ситуация? Гости Виталия Портникова - Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Дмитрий Марунич, эксперт в области энергетики, сопредседатель «Фонда энергетических стратегий».

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