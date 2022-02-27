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Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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В первой части - "Алфавит инакомыслия" с Андреем Гавриловым. Наш герой - историк Александр Некрич, автор знаменитой книги "1941. 22 июня", вышедшей в 1966 году и вскоре запрещенной. В второй части - новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина - "Петя. Из рассказов о штучных людях".

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