Лицом к событию. Андрей Козырев: "Весь Запад встал против Путина"

Остановят ли Кремль санкции. В эфире министр иностранных дел РФ в 1990-1996 гг. Андрей Козырев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/andrey-kozyrev-vesj-zapad-vstal-protiv-putina/31728359.html