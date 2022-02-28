Лицом к событию. Андрей Козырев: "Весь Запад встал против Путина"

Остановят ли Кремль санкции. В эфире министр иностранных дел РФ в 1990-1996 гг. Андрей Козырев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/andrey-kozyrev-vesj-zapad-vstal-protiv-putina/31728359.html
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