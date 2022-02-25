Время Свободы: Борис Немцов: "Не хочу, чтобы в Россию приходил груз-200"

Россия продолжает военную агрессию против Украины***Что означает приказ Владимира Путина о переводе ядерных сил сдерживания на особый режим боевого дежурства?***Ради поддержки Украины Европейский союз отказался от запрета на поставки летальных вооружений стороне военного конфликта***Владимир Зеленский обратился к белорусам с призывом помешать использованию белорусской территории и армии в войне России против Украины***Число задержанных на антивоенных акциях в России достигло 6000 человек***Против России вводятся новые санкции, рубль рухнул ниже 100 рублей за доллар, но Кремль считает меры экономической поддержки населения преждевременными