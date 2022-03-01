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Лицом к событию. "Государство нуждается в трупах"

Лицом к событию. "Государство нуждается в трупах"
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Лицом к событию. "Государство нуждается в трупах"

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Человек-песчинка. Ничтожество. Человек, мимикрирующий под любую блажь своего вождя. Драматург Артур Соломонов написал пьесу "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" два года назад. Ее долго не ставили в Москве. Она чудом вышла именно в дни войны, развязанной РФ против Украины. Вышла с рефреном "Государственная необходимость. Государственная необходимость. Государство нуждается в трупах". В пьесе по сути три героя: Сталин, нынешний президент РФ и народная биомасса. Разговор о тех, кто приспособился и тех, кто молчать не может, с автором пьесы Артуром Соломоновым, исполнителем роли Сталина/ режиссера Вольдемара Аркадьевича Антоном Кукушкиным и телевизионным критиком Александром Мельманом.

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