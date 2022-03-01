Время Свободы: Пленные и убитые россияне в Украине: "Родина тебя всегда бросит, сынок"

Харьков подвергся вчера и сегодня мощным военным обстрелам, против России подан иск по обвинению в военных преступлениях***Российские военные по-прежнему отказываются сообщать данные о потерях в Украине, которые, по оценкам независимых наблюдателей, могут достигать нескольких тысяч человек***Появляются все новые свидетельства того, что в боевых действиях в Украине принимают участие военнослужащие срочной службы армии России***Возможно ли введение Соединенными Штатами бесполетной зоны в воздушном пространстве Украины?***Чем заплатят россияне за экономические санкции, введенные в ответ на агрессию России против Украины