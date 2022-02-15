В КПРФ "изучают" Бжезинского. Дума просит признать "ДНР" и "ЛНР"

Лефортовский суд Москвы начал слушания по новому уголовному делу против политика Алексея Навального – по обвинению в мошенничестве и оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела дело против Навального о клевете на ветерана войны. Суд проходит в колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по делу "Ив Роше". Как отметил сам Навальный, выездными была лишь одна сотая процента заседаний московских судов, а чтобы судили в колонии и в другом субъекте федерации – такого вообще, судя по всему, не было.

Вот здесь соратник Навального Иван Жданов объясняет, за что в реальности, как он считает, судят Навального.

Приближается 16 февраля и основные разговоры сегодня о том, станет ли этот день датой нового российского вторжения в Украину. Сегодня появились сообщения о том, что часть российских войск, участвовавших в маневрах вблизи украинской границы, вернется в места постоянной дислокации, хотя независимые наблюдатели отмечают, что даже оставшиеся войска представляют собой серьезную угрозу украинской безопасности. Кроме того, никуда не делись и методы так называемой «гибридной» войны. Надежда на дипломатический диалог, впрочем, сохраняется.

Депутаты Госдумы приняли сегодня предложенный фракцией КПРФ проект обращения к Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР". А президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля в Украине Днем единения.

Сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердар вчера официально стал кандидатом на пост главы туркменского государства на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 12 марта. 11 февраля, в день пятнадцатилетия своего избрания президентом Бердымухамедов-старший объявил, что пора дать дорогу молодым, сославшись на свой возраст. На следующий день на внеочередном заседании парламента Туркменистана были назначены досрочные выборы. Предстоящую смену власти в Туркменистане комментирует руководитель организации Туркменская инициатива по правам человека, живущий в эмиграции правозащитник Фарид Тухбатуллин.

Глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд рассказал, что на заседании Спортивного арбитражного суда российская фигуристка Камила Валиева объяснила попадание запрещенного триметазидина в свой организм тем, что он входил в состав лекарства, которое принимал её дедушка, и в итоге произошло так называемое бытовое загрязнение. Но журналисты гораздо больше интересовались тем, как получается, что из-за Валиевой могут пострадать и уже пострадали «чистые» спортсмены: как объявлено, до окончательного выяснения обстоятельств этого дела, то есть уже после Олимпиады, церемонии награждения с участием Валиевой не будет. Освальд был вынужден объяснять, что МОК обязан соглашаться с вердиктом арбитражного суда, даже если он выглядит сомнительным.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!