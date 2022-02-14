"Защищённое лицо". CAS Валиеву пожалел, MOK не согласен

В субботу, 12 февраля, в ходе переговоров с лидерами стран Европейского Союза и НАТО президент США Джо Байден сказал, что российские войска могут вторгнуться в Украину 16 февраля. Официально об этом не сообщалось, но несколько высокопоставленных дипломатических источников подтвердили, что Байден эту дату называл. А в разговоре с Владимиром Путиным Байден подтвердил, что Россия заплатит высокую цену в случае, если российские войска вновь пересекут украинскую границу. Из Украины эвакуируются сотрудники дипломатических представительств США и некоторых других государств, публикуются призывы к находящимся в Украине иностранным гражданам немедленно покинуть страну. В Кремле в ответ обвинили США и их союзников в нагнетании военной истерии.

Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team отмечают, что российская группировка укрепляется не в Ростовской области, где обычно сосредоточены войска, оказывающие военную поддержку сепаратистам в Донбассе, а совсем в других районах.

Украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что страховщики уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах в воздушном пространстве страны. Кроме того, лизингодатели потребовали возвращения самолетов на территорию Евросоюза. В Киеве заявили, что оснований для закрытия неба над страной нет, и анонсировали принятие решений, направленных на стабилизацию рынка гражданских авиаперевозок.

Телеграм-канал MH17 сообщил, что одному из свидетелей обвинения на суде по делу о гибели боинга "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году, адвокату из Запорожья Сергею Тиунову поступают угрозы убийством. Тиунов, служивший во времена СССР в Афганистане, до 2014 года дружил с другим ветераном афганской войны, бывшим офицером ГРУ, а сейчас подсудимым по делу рейса MH17 Сергеем Дубинским, воевавшим на стороне сепаратистов.

Интервью Сергея Тиунова Новой газете, 2017 год.

Разговоры о возможности нового российского вторжения в Украину, да и уже сама столь масштабная переброска российских войск, не могут не сказываться и на экономической ситуации в России, где в прошлом году была зафиксирована рекордная за последнее время инфляция, вынудившая Центробанк резко повысить процентную ставку по кредитам. Индексация пенсий за ростом цен не успевает, реальные доходы россиян снижаются, несмотря на рост зарплат. Татьяна Вольтская обсудила экономическую ситуацию в России со старшим научным сотрудником Европейского университета в Петербурге Павлом Усановым.

Генпрокуратура Украины официально признала Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении с бывшим президентом Грузии в грузинской тюрьме. Однопартийцы и адвокаты Саакашвили утверждают, что фигурантами уголовного дела вполне могут стать не только сотрудники глданской тюрьмы, где Саакашвили содержится, но и должностные лица более высокого ранга.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой. "Неучастие спортсменки в Олимпийских играх в этих обстоятельствах нанесло бы ей непоправимый ущерб, - говорится в заявлении CAS. - На основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов CAS решил, что временное отстранение спортсменки не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом". CAS учел, что Валиеву поздно известили о положительном результате допинг-пробы, указав на наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением спортсменки. Но решение CAS в этом деле точку не ставит, поскольку МОК и WADA с ним не согласны.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!