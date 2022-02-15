В Петербурге заявили о 100-процентном иммунитете против COVID-19

Коллективный иммунитет против COVID-19 в Санкт-Петербурге составляет 100 процентов. Об этом заявил замруководителя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По его словам, в статистике учтены переболевшие и привитые люди.

Сарана уточнил, что в городе привиты более трёх миллионов жителей. Из них почти две с половиной тысячи – дети. По официальным данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, первый компонент вакцины в Петербурге получили более трёх с половиной миллионов человек, а коллективный иммунитет приближается к 86 процентам.

Часть привитых взрослых при этом, по словам Сараны, теряет иммунитет из-за сроков давности. Речь идёт о 800 тысячах петербуржцев. Ревакцинацию прошли всего 240 тысяч горожан.

В Петербурге проживает примерно 5 миллионов 400 тысяч человек. С начала пандемии COVID-19 переболели 1 миллион 300 тысяч жителей. Умерли более 30 с половиной тысяч пациентов.

Со следующей недели в Петербурге смягчат некоторые ограничения из-за коронавируса. С 21 февраля рестораны, кафе и другие общественные места смогут работать до двух часов ночи по местному времени, а не до 23:00, как ранее.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: