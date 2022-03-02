Время Свободы: Путинская "денацификация". Пять мирных граждан убиты ракетой у Бабьего Яра

Российские войска продолжают ракетные обстрелы украинских городов, под огонь попадают жилые кварталы и гражданские объекты, есть жертвы среди мирного населения***Мэр Киева Виталий Кличко – о готовности столицы Украины отразить атаку на город и о единстве украинцев***Раввин Украины обратился к россиянам с призывом помочь остановить войну***Президент США Джо Байден в ежегодном послании Конгрессу выразил полную поддержку Украине и украинскому народу***Оппозиция Грузии считает национальным позором отказ властей страны разрешить грузинским добровольцам участвовать в обороне Киева***Китай, судя по всему, не собирается облегчать участь российских банков, на которые наложены западные санкции