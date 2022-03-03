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Лицом к событию. Ахеджакова. В бою и в мире

Лицом к событию. Ахеджакова. В бою и в мире
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Лицом к событию. Ахеджакова. В бою и в мире

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"Я услышала речь нашего гаранта, волосы дыбом встают, как мы будем расправляться с этой нацистской Украиной". Говорили с Лией Ахеджаковой за два дня до вторжения. Потом говорили после. Человек-кремень. Никакие прокуратуры не сдвинут ее с позиций, политических и человеческих. В разговоре принимал участие режиссер Алексей Красовский. О совести и о приспособленчестве. О храбрецах и трусах. О том, что мир спасут неравнодушные.

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