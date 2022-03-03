Время Свободы: Без "Дождя" и "Эха" бомбить города легче

Министерство обороны России впервые назвало число убитых и раненых российских военнослужащих в ходе вторжения в Украину***Киев, Харьков и другие города Украины продолжают подвергаться массированным обстрелам***Прекратили вещание радио «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь»***Финансовый аналитик выпил в прямом эфире телеканала РБК за упокой Фондового рынка России***Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выразил безоговорочную поддержку украинскому народу***Антивоенное стихотворение Татьяны Вольтской «Гробов не будет»