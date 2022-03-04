Лицом к событию. Путин продаёт страх

Как называть военное вторжение в Украину: “спецоперация по денацификации" или расправа над мирным населением? Крупнейшая гуманитарная катастрофа в Европе. Люди под обстрелами. Сотни погибших и раненых. Откроются ли гуманитарные коридоры? Опасность техногенной ядерной катастрофы. Ядерная угроза за континента. Русские “двухсотые” и военнопленные. Кто и что должен делать? Антивоенные инициативы. Политический фон в России: закрытие демократических СМИ и организаций. Обыск в "Мемориале". В эфире правозащитник Александр Черкасов (Международный Мемориал, признан иноагентом), социолог Лев Гудков, научный директор Левада-центра (признан иноагентом), политик и политэмигрант Илья Пономарев (Киев).