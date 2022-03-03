Время Свободы: "Осознанно бьют по домам". 50 погибших при обстреле Чернигова

Российская армия подвергла обстрелу Запорожскую АЭС, это первый случай попадания подобного объекта в зону боевых действий***В результате обстрела жилых кварталов Чернигове убиты почти 50 человек***Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть с ним за стол переговоров***Путин уверяет, что боевые действия в Украине ведутся "по плану" Кремля, но признает потери и обещает крупные компенсации семьям погибших***Обыски в офисе международного общества «Мемориал»***Дмитрий Рагозин, глава попавшего под санкции «Роскосмоса», отменил поставки в США ракетных двигателей. Чем на этот раз ответит Илон Маск? .