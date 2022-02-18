Объяснения ВАДА задержки допинг-пробы Валиевой неубедительны

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой нашли запрещенное вещество триметазидин.

Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. На следующий день судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании, отклонив апелляции МОК и ВАДА.

Как следует из документа, защита фигуристки рассказала, что Валиева "не употребляла запрещенное вещество преднамеренно" и настаивала, что триметазидин мог попасть в её организм из-за лекарства, которое принимал её дедушка.

Также суд допустил, что результат допинг-пробы мог быть технической ошибкой, так как концентрация триметазидина в ней была очень низкой. CAS также отмечает, что Валиева проходила "многократный допинг-контроль" в период с 24 августа 2019 года по 7 февраля 2022 года, и все остальные сданные ею допинг-пробы были отрицательными.

Кроме того, спортивный арбитражный суд не посчитал убедительными доводы Всемирного антидопингового агентства по поводу задержки результатов допинг-пробы Валиевой. ВАДА утверждало, что международные стандарты рекомендуют, но не обязывают обрабатывать результаты тестов на допинг в течение 20 дней. Таким образом, 40 дней, в течение которых обрабатывалась проба Валиевой — допустимый период работы, считают в ВАДА. В CAS заявили, что "довольно тревожно слышать такое заявление, когда от спортсменов требуется соблюдение высоких стандартов в отношении выполнения антидопинговых обязательств".

Суд также счёл неубедительными объяснения задержки случаями заболевания COVID-19 среди персона лаборатории в Стокгольме. Вины спортсменки в этом нет, но она привела к трудностям для неё, заявили в спортивном арбитраже.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что Валиева не представила фактических доказательств своей невиновности, в том числе документально не подтвердила то, что препарат с триметазидином действительно принимает её дедушка. CAS по этому поводу отметил, что фигуристке из-за участия в соревнованиях не хватило бы времени для предоставления достаточных доказательств.

По мнению Всемирного антидопингового агентства, решение CAS по делу Валиевой нарушает антидопинговый кодекс и даст в будущем другим несовершеннолетним спортсменам возможность выступать даже после положительных допинг-проб. В том, что между взятием положительной пробы у Валиевой и сообщением о результате прошло пять недель, виновно Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), заявили в ВАДА.

Триметазидин нашли в допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года, однако известно об этом стало только 8 февраля, после того как фигуристка в составе российской команды уже завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. В личных соревнованиях, которые прошли 15 и 17 февраля, Валиева заняла четвертое место: во время второго выступления фигуристка дважды упала.

Президент МОК Томас Бах на пресс-конференции заявил, что потрясен поведением тренера Этери Тутберидзе после выступления Валиевой. "Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно", — цитирует главу МОК РИА Новости. Всё это совсем не дает уверенности в окружении Камилы Валиевой. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки, добавил глава МОК.

Расследование дела Валиевой продолжается. Ранее РУСАДА и ВАДА настаивали на проверке окружения спортсменки — её тренеров, врачей и других взрослых.