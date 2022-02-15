МОК: Валиева заявила, что триметазидин принимал её дедушка

Российская фигуристка Камила Валиева объяснила попадание запрещенного триметазидина в свой организм тем, что он входил в состав лекарства , которое принимал её дедушка, и в итоге произошло так называемое бытовое загрязнение. Об этом заявил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд, передает Reuters.

По его словам, Валиева рассказала об этом на слушаниях в Спортивном арбитражном суде 13 февраля. Каким образом спортсменка могла случайно употребить препарат, не уточняется.

Как сообщал основанный Михаилом Ходорковским центр расследовательской журналистики "Досье", ссылаясь на аудиозапись заседания Российской дисциплинарной антидопинговой комиссии 9 фераля, эту же версию приводила мать спортсменки. Эксперт в фармакологии, с которым поговорил центр "Досье", назвал эту версию неубедительной, поскольку триметазидин растворяется только в кишечнике, а передать его бытовым путем нельзя.



Запрещённый у спортсменов с 2015 года триметазидин, который используется для терапии кардиологических проблем, был обнаружен в пробе, которую сдала Валиева 25 декабря. Однако известно об этом стало только 8 февраля, после того как фигуристка в составе российской команды уже завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Награждение российских фигуристов было отложено. Российское антидопинговое агентство РУСАДА, согласно правилам, отстранило Валиеву от соревнований, однако после её апелляции отменило это решение. На этот вердикт, в свою очередь, подали апелляции МОК, ВАДА и Международный союз конькобежцев. Однако Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции и разрешил Валиевой выступить в личном турнире на Олимпиаде, который стартует сегодня. 15-летняя Валиева считается одной из фавориток.

РУСАДА и Всемирное антидопинговое агентство настаивают на проверке окружения несовершеннолетней фигуристки: тренеров, врачей и других взрослых.

