Поверх барьеров с Иваном Толстым

В первой части - "Грачи прилетели". Музы и война. Три украинских поэта - Александр Кабанов (Киев), Людмила и Борис Херсонские (Одесса) читают свои стихи. написанные в наши дни и в преддверии войны. Во второй части - передача "Испанские письма из ГУЛага".