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Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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В первой части - "Грачи прилетели". Музы и война. Три украинских поэта - Александр Кабанов (Киев), Людмила и Борис Херсонские (Одесса) читают свои стихи. написанные в наши дни и в преддверии войны. Во второй части - передача "Испанские письма из ГУЛага".

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