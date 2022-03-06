Поверх барьеров с Иваном Толстым

В первой части - "Грачи прилетели". Музы и война. Три украинских поэта - Александр Кабанов (Киев), Людмила и Борис Херсонские (Одесса) читают свои стихи. написанные в наши дни и в преддверии войны. Во второй части - передача "Испанские письма из ГУЛага".
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