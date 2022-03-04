Время Свободы:"Используют как пушечное мясо!" Врёт ли Путин о срочниках в Украине

Киев готов обороняться даже при самом решительном штурме российскими войсками украинской столицы***Владимир Путин отрицает присутствие российских солдат-срочников в Украине, несмотря на доказательства обратного из разных источников***Число задержанных на антивоенных акциях в России приближается к 14 тысячам человек Патриарх РПЦ Кирилл считает, что война в Украине идет потому, что «в Донбассе не хотят проводить гей-парады»***Светлана Алексиевич – о войне, украинцах, русских и белорусах