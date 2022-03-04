Новости Свободы. Что происходит

Поток беженцев из Украины приближается к двум миллионам, кто и как помогает тем, кто бежал из под обстрелов. Блокировка независимых СМИ в России - возможно ли отключение страны от глобальной сети. Эти и другие события в программе новостей Свободы.
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