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Время Свободы: "Путин зря надеется на золотую рыбку"Агрессия в Украине захлебывается

Время Свободы: "Путин зря надеется на золотую рыбку"Агрессия в Украине захлебывается
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Время Свободы: "Путин зря надеется на золотую рыбку"Агрессия в Украине захлебывается

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В Донбассе и в Сумской области в очередной раз подверглись обстрелам гуманитарные коридоры, по которым должно было вывозиться мирное население***Задержанные на антивоенных акциях россияне подвергаются избиениям и издевательствам в полицейских участках***Не менее 25 тысяч граждан России уехали в последние дни в Грузию***Антон Долин – о причинах своего отъезда из России***Илья Новиков – о том, что ждет Россию и Украину после войны

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