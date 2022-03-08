Время Свободы: "Путин зря надеется на золотую рыбку"Агрессия в Украине захлебывается

В Донбассе и в Сумской области в очередной раз подверглись обстрелам гуманитарные коридоры, по которым должно было вывозиться мирное население***Задержанные на антивоенных акциях россияне подвергаются избиениям и издевательствам в полицейских участках***Не менее 25 тысяч граждан России уехали в последние дни в Грузию***Антон Долин – о причинах своего отъезда из России***Илья Новиков – о том, что ждет Россию и Украину после войны