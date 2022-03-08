Дороги к свободе. Война России с Украиной продолжается

Каковы сейчас намерения Владимира Путина? Что предпримет Запад? Как изменилась за эти трагические дни Украина? В студии Оксана Юринец, глава Львовской областной организации партии «УДАР» и Михаил Ходорковский, предприниматель, общественный и политический деятель.