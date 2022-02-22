Одержимый имперской идеей. Как Путин воспринимает Украину

Государственная дума России утвердила подписанный вчера указ Владимира Путина о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР" – сепаратистских республик на востоке Украины.

Путин также отдал распоряжение о вводе на контролируемые сепаратистами территории регулярных частей российских вооруженных сил. Впрочем, существует немало доказательств того, что российские военные находятся на этих территориях еще с 2014 года, однако Кремль отказывался официально признать этот факт, а Владимир Путин утверждал, что с украинской армией в Донбассе воюют "механизаторы и трактористы".

Показательно, как было обставлено признание "ДНР" и "ЛНР". Подписанию соответствующих указов предшествовало экстренное заседание Совета Безопасности России, все члены которого должны были высказаться по поводу необходимости признания сепаратистских республик. Особо выделим выступление явно растерянного директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

С осуждением решения России признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР" выступили уже многие страны, это решение стало предметом обсуждения на Совете Безопасности ООН. С очередным обращением выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

Первая реакция Соединенных Штатов на признание Россией самопровозглашенных республик на территории Луганской и Донецкой областей Украины была демонстративно сдержанной.

Белый дом резко осудил это решение Москвы, назвав его "грубейшим нарушением международных обязательств России", но ограничился санкциями против двух "ДНР" и "ЛНР". Судя, по всему, по-настоящему жесткие санкции против Кремля Вашингтоном будут вводиться в случае пересечения российскими войсками линии соприкосновения в Донбассе или на каких-то участках украинской границы. А некоторые американские эксперты предполагают, что Путин уже добился того, чего хотел, и теперь, возможно, будет настроен более миролюбиво.

Из международной реакции на признание "ДНР" и "ЛНР" Россией выделим заявления, прозвучавшие из Грузии, на жизни в которой очень серьезно сказалось признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии после войны 2008 года. Все это случилось вскоре после того, как Грузия заявила о намерении вступить в НАТО. Так что параллели очевидны.

Показательно молчание иерархов Русской Православной церкви, которая считается одной из «скреп» российской государственности, хранительницей моральных устоев в обществе. О том, почему так происходит, с петербургскими священниками побеседовала Татьяна Вольтская.

Перед подписанием указа о признании "ДНР" и "ЛНР" Владимир Путин выступил с пространным телеобращением, в котором с видимым удовольствием рассказал о своем видении формирования Украины как государства в ее нынешнем виде. Можно даже предположить, что Путину в написании этого обращения референты помогали меньше, чем обычно. По версии российского президента, государство Украина сформировалось благодаря ошибкам политики Владимира Ленина после октябрьского переворота 1917 года и "необъяснимых", как считает Путин, территориальных подарков Украине при советской власти. А Донбасс чуть ли не "втиснули" в Украину, считает Путин.

На какую историческую теорию опирается Путин, говоря об Украине? Что можно противопоставить его псевдоисторической логике? В сегодняшнем выпуске на эту тему размышляет историк и политолог Ярослав Шимов.

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