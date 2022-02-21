Борьба с коррупцией как тяжкое преступление. Суд над Навальным

Российские государственные средства массовой информации сообщают о массовом вывозе жителей подконтрольных пророссийским сепаратистам территорий Донбасса – якобы из-за угрозы обстрела населенных пунктов украинской артиллерией. Сообщается также о якобы добровольной мобилизации на этих территориях всех мужчин в возрасте от 18 до 54 лет.

Многие такого рода сообщения выглядят очень сомнительно с точки зрения правдивости – чего стоит уже доказанный специалистами факт того, что объявления глав так называемых "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о мобилизации были записаны за 2 дня до того, как были показаны в эфире. В день записи ни о каком обострении обстановки речь не шла. Однозначно можно говорить о том ситуация крайне взрывоопасная. Чего стоит заявление ФСБ России о том, что несколько снарядов, якобы выпущенных с территории Украины, взорвались в Ростовской области и разрушили место несения службы пограничных нарядов российского погрануправления. И уже после записи этого выпуска "Времени Свободы" стало известно, что Совет Безопасности России выступил за признание государственной независимости "ДНР" и "ЛНР". Заседание Совбеза транслировалось российскими госканалами с пометкой "прямой эфир", хотя было очевидно, что это запись.

Инциденты, подобные "обстрелу" пустого российского погранпункта, вполне могут стать поводом к началу кровопролитной войны – Россия может воспользоваться таким поводом для очередного вторжения в Украину. Но в Кремле по-прежнему заявляют, что никакого вторжения не планируют, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий настаивает на исключительной миролюбивости России.

Трудно судить, какой исторический период имел в виду Песков, говоря, что Россия никогда в своей истории ни на кого не нападала. Если это период существования СССР, то можно вспомнить нападение на Финляндию и Польшу в 1939 году, захват стран Балтии в 1940 году, вторжение в Афганистан в 1979 – это только нападения на граничащие с Россией или СССР страны. Если говорить только о постсоветском периоде, то никуда не делись война с Грузией в 2008 году, аннексия Крыма в 2014, роль России в конфликте в Приднестровье.

В минувшие выходные Александр Лукашенко присутствовал в так называемом "ситуационном центре" в Кремле на начале учений ядерных сил России. Эксперты заговорили о скором создании ракетной базы ОДКБ в Беларуси. Чуть раньше стало известно, что из-за обострения обстановки вокруг Украины продлены российско-белорусские учения на территории Беларуси. На совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции Лукашенко был задан явно заготовленный вопрос о том, останется ли он "вечным" президентом Беларуси из-за ситуации вокруг Украины.

После нескольких дней перерыва продолжился суд по новому делу против Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и оскорблении судьи. Судебное заседание проходит в колонии в городе Покров Владимирской области, где Навальный содержится после того, как условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный. Такого рода выездное заседание – случай редчайший, если не первый в истории российских судов. Но, конечно, обращают на себя внимание и многие совершенно удивительные формулировки обвинительного заключения.

Сам Навальный заявил, что организация нынешнего процесса свидетельствует не только о том, что власть хочет как можно жестче ограничить информацию об этом суде, так как подсудимым выступает именно он. По мнению Навального, в Кремле боятся распространения информации о сути выдвинутых против него обвинений просто потому, что не хотят быть поднятыми на смех.

Россияне с сегодняшнего дня могут получить сертификат переболевшего COVID-19 по результату теста на антитела к коронавирусу. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения России. Тест на антитела можно сдать в любой лицензированной лаборатории. Сертификат по антителам выдают один раз, он будет действовать полгода, повторный выпуск QR-кода не предусмотрен.

Сегодня Всемирный день экскурсовода!

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!