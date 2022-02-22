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Украина
"Мы уважаем устав ООН не потому, что нам нравятся наши границы"
1 часа(-ов) назад
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"Мы уважаем устав ООН не потому, что нам нравятся наши границы"
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Выступление посла Кении в ООН
"Мы уважаем устав ООН не потому, что нам нравятся наши границы"
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