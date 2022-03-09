Время Свободы: "Сатана живет в Кремле". Буба Кикабидзе - о войне и о Путине

США запретили импорт российской нефти в ответ на российскую агрессию против Украины***Отказ компаний «Боинг» и «Эйрбас» обслуживать самолеты, переданные в лизинг российским компаниям, сделает невозможным их использования без значительного риска аварий***Даже в эфире российских государственных телеканалов звучат высказывания об ошибочности оценки Кремлем ситуации в Украине перед вторжением российских войск***Владимир Зеленский вновь призвал российских военных в Украине сложить оружие, чтобы избежать пленения или гибели Буба Кикаибидзе – о войне в Украине и отношении к Владимиру Путину