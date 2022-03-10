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Человек имеет право

Человек имеет право. Война – запрещенное слово

Человек имеет право. Война – запрещенное слово
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Человек имеет право. Война – запрещенное слово

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В России начали применять закон о дискредитации действий военнослужащих. Задержания участников антивоенных акций. Пытки в ОВД "Братеево".

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