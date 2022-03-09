Новости Свободы. Что происходит

Встеча глав МИД России и Украины. Договориться ни о выводе войск, ни о временном прекращении огня не удалось. Российская армия нанесла авиаудар по роддому и детской больнице Мариуполя - 3 человека погибли, 17 ранены. Как потери, которые несут российские военные в Украине и провал блицкрига влияет на пропаганду.
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