Война. Пожар в аэропорту Мариуполя

Дым и огонь были видны над аэропортом украинского портового города Мариуполь. Достоверных сведений о причинах пожара нет. Ранее корреспонденты различных украинских и западных СМИ, а также очевидцы, сообщали о серии мощных взрывов в Мариуполе, Харькове, Одессе, Днепре и окрестностях Киева. Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы "ДНР" и "ЛНР".