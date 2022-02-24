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Война. Пожар в аэропорту Мариуполя

Война. Пожар в аэропорту Мариуполя
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Война. Пожар в аэропорту Мариуполя

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Дым и огонь были видны над аэропортом украинского портового города Мариуполь. Достоверных сведений о причинах пожара нет. Ранее корреспонденты различных украинских и западных СМИ, а также очевидцы, сообщали о серии мощных взрывов в Мариуполе, Харькове, Одессе, Днепре и окрестностях Киева. Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы "ДНР" и "ЛНР".

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