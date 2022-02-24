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Украина
"Я никогда не думала, что такое случится в этой жизни"
32 минут(ы) назад
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"Я никогда не думала, что такое случится в этой жизни"
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Рассказ жительницы дома в Чугуеве, в который попал снаряд
"Я никогда не думала, что такое случится в этой жизни"
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