Гостомель, Сумы, Херсон. Бои вечера 24 февраля

Поздним вечером 24 февраля из ряда мест Украины поступали сообщения о боях между российскими и украинскими войсками.

Одной из важнейших точек на карте боевых действий остается аэропорт Антонов (бывший аэропорт Гостомель) под Киевом, занятый сегодня днем российскими десантниками.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать большие самолеты (сюда не раз садились большегрузные самолёты "Мрiя"), в том числе Ил-76 военно-космических сил России. Захват аэропорта мог позволить российским войскам перебросить значительные силы непосредственно к Киеву. За контроль над аэропортом, по последним сообщениям, по-прежнему идёт бой.

В социальных сетях появилось видео и фото боёв в городе Сумы на севере Украины. Днём в четверг в него, как сообщалась, зашла российская военная техника.

По сообщению замминистра обороны Украины Анны Маляр, украинским войскам удалось отбить также мост через Днепр под Херсоном.

Многочисленные видео в социальных сетях свидетельствуют о том, что российские войска контролируют въезды в город Мелитополь - на юге Украины, недалеко от Крыма.

Украинская погранслужба сообщила, что российские военные взяли под контроль остров Змеиный в Чёрном море после боя, в котором, как сообщается, среди украинских пограничников были погибшие.

Российские вооружённое вторжение началось утром 24 февраля с массивных ракетных ударов по военным объектом. Затем с нескольких направлений в Украину вошла российская бронетехника. Минобороны России заявило, что все задачи первого дня операции выполнены. Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что ночью может быть новая волна российских ударов и высадки десанта.