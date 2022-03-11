Россия обстреляла аэродромы на западе Украины - Луцк и Ивано-Франковск, а также город Днепр. Генпрокуратура просит заблокировать Фейсбук и Инстаграм и признать компанию Meta экстремистской организацией. Владимир Путин разрешил направлять на войну иностранных добровольцев - в первую очередь из Сирии.
Другие материалы
-
11 марта 2022
Новости Свободы. Что происходит
-
10 марта 2022
Новости Свободы. Что происходит
-
09 марта 2022
Новости Свободы. Что происходит
-
08 марта 2022
Новости Свободы. Что происходит
-
04 марта 2022
Лицом к событию. Путин продаёт страх
-
03 марта 2022
Лицом к событию. Ахеджакова. В бою и в мире